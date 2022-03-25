Второй день на Московской бирже закончился с минусом
Российская биржа в пятницу ушла в красную зону, сведя на нет большую часть роста предыдущей сессии.
Фото: Reuters/Scanpix
После рекордно длительного перерыва Московская биржа возобновила торги в четверг, продемонстрировав в первые минуты большой рост. Первый день торгов в итоге закончился в плюсе на 4,4%. Однако в пятницу индекс Московской биржи закрылся снижением на 3,7%.
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