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    Apranga распределит среди акционеров прибыль за несколько лет

    Apranga приглашает на собрание акционеров, чтобы утвердить результаты за прошлый финансовый год и выплату дивидендов.

    Фото: Рауль Меэ
    Руководство Apranga внесло предложение выплатить инвесторам 0,36 евро на акцию в виде дивидендов, что в пять раз больше, чем прибыль прошлого года на акцию. Брутто-доход в 2021 году Apranga составил 32,29 миллиона евро, чистая прибыль при этом была 3,68 миллиона евро, что составляет 0,07 евро на акцию. В случае утверждения акционерами выплаты дивидендов в размере 0,36 евро на акцию, дивидендная доходность в этом году составит 16,51%.
    В сумме Apranga планирует распределить 19,9 миллиона евро, что чуть более половины от всей суммы нераспределенной прибыли, которая составляет 38,94 миллиона евро. На конец 2021 года все активы компании оценивались в 99,42 миллиона евро.
    Оборот всей группы Apranga в 2021 году составил 189,75 миллиона евро, брутто-доход 82,23 миллиона евро, а чистая прибыль 10,9 миллиона евро.
    Собрание акционеров пройдет 28 апреля в 11 часов. Для получения дивидендов инвестор должен иметь акции Apranga на своем счету по состоянию на 12 мая.

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