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    Вкус биржи: жёлтые футболки, левацкие идеи

    TwitterФото: Dado Ruvic, Scanpix

    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное! ФРС развернулся на 180 градусов: отныне он будет не выкупать активы каждый месяц, а наоборот продавать (это называется “снижение баланса”). Это не “переобулись в воздухе”, а “стратегически оправданная интервенция”. Зачем нужна такая мера? Приведёт ли она к рецессии? Как отреагировали рынки: грохнулись или всё давно “в цене?
    Жёлтые футболки, левацкие идеи. Экзотичный Джек Дорси, запомнившийся (по мнению Фуада Расулова) именно такой одеждой и такими идеями, вроде бы уже ушёл из Twitter, а дело его живёт: компания в хлам убыточная. Почему ей не удаётся заработать? Кто должен прийти на помощь и спасти планету (отвечает Илон Маск)? Наш герой купил 9% компании, вошёл в совет директоров и намекнул на кнопку “отредактировать” (как мало народу нужно для счастья). Поможет?
    Хотите инвестировать как Уоррен Баффет? Всё просто: берёте миллиард и инвестируете. Berkshire Hathaway вложила четыре миллиарда долларов в HP (это не “нормальная ромашка”, а Hewlett Packard). Чем так приглянулся данный производитель компьютеров? Это типичная инвестиция Уоррена Баффета, или так, импульсивная покупка на сдачу?
    Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.

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