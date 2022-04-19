МВФ снизил прогноз мирового роста

Нефть дорожает из-за протестов в Ливии

На торгах в понедельник цены на нефть снова пошли вверх на фоне событий в Ливии: в этой стране сразу два экспортных порта закрылись из-за акций протеста против действующего премьер-министра, пишет

На торгах в понедельник цены на нефть снова пошли вверх на фоне событий в Ливии: в этой стране сразу два экспортных порта закрылись из-за акций протеста против действующего премьер-министра, пишет