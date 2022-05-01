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    Вице-президент ЕЦБ: повышение ставки в июле маловероятно

    Здание ЕЦБ во ФранкфуртеФото: Scanpix, Ральф Орловски

    Вице-президент Европейского центрального банка Луи де Гиндос заявил, что повышение учётной ставки в июле возможно, но маловероятно.

    "Нет никаких причин, чтобы в июле не прекратить программу выкупа активов", передаёт его слова портал Bloomberg. - "После этого будет поднята ставка, что может произойти через несколько месяцев, недель или дней. Нельзя исключать и июль, но я бы не сказал, что это сильно вероятно", - сказал Гиндос.
    Эти слова звучат на фоне призыва некоторых чиновников поднять учётную ставку ЕЦБ уже в июле, чтобы обуздать высокую инфляцию.
    По словам Гиндоса, на данный момент в Европе нет такого роста зарплат, который бы мог поставить под угрозу цель ЕЦБ по инфляции (2%). В то же время, это признал, что это запаздывающий индикатор, и нужно внимательно следить за тем, что происходит.
    "С таким уровнем инфляции процентные ставки низкими не будут", - подчёркивает вице-президент ЕЦБ.

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