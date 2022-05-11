Биржа

Майт Краун

11 мая 2022 в 6:18 Поделиться:









Goldman: время покупать акции со дна

Фото: Reuters/Scanpix

С конца марта мировой рынок акций потерял 11 триллионов долларов. Возможно, падение на время прекратилось, так как бросовые цены, особенно в технологическом секторе, привлекают покупателей. В то же время стратеги не имеют единого мнения о будущем на рынках.

Многие предприятия увеличили дивиденды, и у них хороший финансовый баланс. К тому же инвесторы уже учли многие проблемы в цене, говорит главный стратег глобального рынка акций Goldman Sachs Питер Оппенгеймер. Из проблем он выделил инфляцию, ужесточение монетарной политики центробанками и войну в Украине.