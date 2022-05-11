Оборот и прибыль Hepsor в первом квартале упали

Продажи и прибыль девелопера Hepsor в первом квартале сильно снизились, так как за период было закончено мало проектов, но их число должно увеличиться в третьем и четвертом кварталах. В этом году предприятие должно начать строительство 383 квартир.

Руководитель Hepsor Хенри Лакс Фото: Лийз Трейманн

Ситуация на рынке руководителя Hepsor Хенри Лакса не беспокоит, так как если предложение на рынке недвижимости будет оставаться таким же небольшим, цены скорее продолжат расти, считает он.