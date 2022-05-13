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    Евро к доллару на самом низком уровне за 19 лет

    Фото: bep.gov

    В последние дни евро быстро приближается к паритету с долларом, что последний раз происходило в 2002 году.

    21 апреля евро по спотовому курсу ЕЦБ стоил 1,0887 доллара. Сегодня курс уже снизился ниже отметки 1,04. Год назад соотношение составляло 1,22 доллара за евро.

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