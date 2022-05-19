Биржа

Яана Сааркоппель

20 мая 2022 в 5:52 Поделиться:









Обзор: аналитики подсказывают, что покупать, а что продавать на балтийской бирже

Эйфория и жадность прошлого года сменились на рынке страхом. Опытные инвесторы выискивают хорошие возможности для покупки. Один из способов подобрать что-то интересное - целевая цена аналитиков.

Аналитики LHV дают рекомендацию продавать акции Coop, но старший аналитик LHV Сандер Данил говорит, что «вынужден посыпать голову пеплом», так как эта рекомендация уже устарела и требует пересмотра.

«В целом можно сказать, что атмосфера относительно неприятная», - описывает старший аналитик LHV Сандер Данил нынешнее положение на рынке.