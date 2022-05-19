Биржа

19 мая 2022 в 14:07 Поделиться:









Опрос: почти половина жителей Эстонии планирует продолжать инвестировать

Самые смелые инвесторы — жители Эстонии в возрасте от 18 до 29 лет. Фото: Shutterstock

Согласно опросу, проведенному SEB, 45% жителей Эстонии намерены продолжать инвестировать в ближайшие месяцы, а 13% рассмотрят возможность начала инвестирования. В сравнении по Балтийскому региону инвестиционная активность самая большая в Эстонии и Литве, говорится в пресс-релизе банка.

Среди тех, кто занимается инвестированием, большинство планирует в ближайшие месяцы вкладывать деньги в том же объеме, что и раньше (23%). Инвестировать больше, чем раньше, планируют 14%, инвестировать меньше — 8%. Планируется инвестировать в пенсионные фонды III ступени, инвестиционные фонды, страхование жизни, акции, облигации, а также ETF, следует из опроса.

Самые смелые инвесторы — жители Эстонии в возрасте от 18 до 29 лет, но и в возрастной группе 50–59 лет продолжать инвестировать намерены 42%. Интересно отметить, что среди респондентов с ежемесячным доходом до 350 евро количество инвесторов составляет около 40%, что почти столько же, сколько среди получателей средней заработной платы (47%).

«Война и инфляционная среда усилили волатильность рынков ценных бумаг и вызвали коррекции на рынках. Однако люди, для которых инвестирование является долгосрочным предприятием, знают, что это в основном нормальное поведение рынков, и они — конечно, принимая во внимание свою толерантность к риску — готовы искать инвестиционные возможности даже в такое время», — прокомментировал руководитель сферы розничных банковских услуг SEB Айнар Леппянен.

Согласно опросу SEB, пятая часть населения Эстонии делает больше сбережений, чем раньше. «Это следует приветствовать, потому что таким образом люди увеличивают свой буфер, чтобы справиться с неуверенностью, вызванной непредвиденными ситуациями. Когда собран достаточный буфер, неизбежно возникает вопрос об оставшихся сбережениях: стоит ли просто так хранить их на банковском счете — ведь из-за низких процентных ставок и высокой инфляции стоимость депозитов имеет тенденцию к относительному снижению. Это ситуация, когда инвесторы с долгосрочными целями, опять же учитывая их толерантность к риску, также рассматривают инвестирование как один из вариантов управления активами», — отметил Леппянен.

В Латвии продолжить размещение денег в ближайшие месяцы намерены 34% респондентов, а литовский показатель составляет 44%. Возможность начать инвестировать в ближайшие месяцы рассмотрят около 9% в Латвии и около 6% в Литве.

Опрос SEB был проведен в феврале 2022 года. Его провел Norstat, в нем приняли участие в общей сложности 3002 человека в возрасте 18–74 лет в странах Балтии, из них 1000 — в Эстонии. Выборка опроса была репрезентативной по возрасту, полу, национальности и региону.