Вкус биржи: евро падает - виновата инфляция или ЕЦБ?

«А мы чем хуже ФРС?», - может подумать глава ЕЦБ Кристин Лагард иповысить ставку. Фото: Джон Тис/Scanpix

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели,а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Прозаседавшиеся. ЕЦБ взял да ка-а-а-к собрался на заседание. И ВЫДАЛ… Что он там выдал, не очень понятно, но все пришли к выводу, что центробанк всия Европы начнет ПОДНИМАТЬ СТАВКУ. Италия, Греция и прочие страны, ведущие себя по принципу «возьмем в долг сейчас, подумаем потом» насторожились. Что теперь будет? И почему грохнулся курс евро?

Все как обычно: инфляция рекордная за 40 лет. Повышение цен на товары народного потребления в США составило. 8,6%. Что там глава ФРС говорил: «Это временно»? Смеялись всей заправкой. Есть ли хоть какое-то решение у этой проблемы? Как отреагировали рынки?

Игра обещала революцию - а грохнулась в лучших традициях криптовалют. Многие ожидали от игры-криптовалюты Axie чуда. «Это революция», - говорили они. А что с ней приключилось на самом деле? Почему она не взлетела? Какие выводы из этого можно сделать?

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».