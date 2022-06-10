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    Вкус биржи: евро падает - виновата инфляция или ЕЦБ?

    «А мы чем хуже ФРС?», - может подумать глава ЕЦБ Кристин Лагард иповысить ставку.Фото: Джон Тис/Scanpix

    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели,а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Прозаседавшиеся. ЕЦБ взял да ка-а-а-к собрался на заседание. И ВЫДАЛ… Что он там выдал, не очень понятно, но все пришли к выводу, что центробанк всия Европы начнет ПОДНИМАТЬ СТАВКУ. Италия, Греция и прочие страны, ведущие себя по принципу «возьмем в долг сейчас, подумаем потом» насторожились. Что теперь будет? И почему грохнулся курс евро?
    Все как обычно: инфляция рекордная за 40 лет. Повышение цен на товары народного потребления в США составило. 8,6%. Что там глава ФРС говорил: «Это временно»? Смеялись всей заправкой. Есть ли хоть какое-то решение у этой проблемы? Как отреагировали рынки?
    Игра обещала революцию - а грохнулась в лучших традициях криптовалют. Многие ожидали от игры-криптовалюты Axie чуда. «Это революция», - говорили они. А что с ней приключилось на самом деле? Почему она не взлетела? Какие выводы из этого можно сделать?
    Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».

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Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели,а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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