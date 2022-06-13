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Эльконд Либман

13 июня 2022 в 12:32 Поделиться:









«Отечество» старается сыграть роль «гирьки на весах»

Председатель «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер. Фото: Liis Treimann

Приняв решение о коалиционных переговорах с Партией реформ, лидеры Союза отечества неожиданно предложили премьер-министру Кае Каллас подать в отставку, но это, скорее, тактический и даже ритуальный ход, чем громкая заявка о своих претензиях, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

После того, как премьер-министр Кая Каллас попросила на выход членов своего кабинета от Центристской партии, появилось, как минимум, два варианта дальнейшего развития событий, и оба они тут же начали осуществляться. Президент Алар Карис предложил действующему премьер-министру сформировать новый кабинет, что фактически означало и формирование новой правящей коалиции, поскольку нормальное функционирование правительства меньшинства из одних лишь реформистов было бы нереальным – хотя бы из-за грядущих осенью дебатов по госбюджету-2023. Кая Каллас обратилась к Союзу отечества и Социал-демократической партии с предложением начать переговоры о союзе. Практически одновременно свою руку и сердце предложил партии EKRE и тому же Союзу отечества лидер центристов Юри Ратас.