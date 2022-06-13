  • Поделиться:

    «Отечество» старается сыграть роль «гирьки на весах»

    Председатель «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер. Фото: Liis Treimann

    Приняв решение о коалиционных переговорах с Партией реформ, лидеры Союза отечества неожиданно предложили премьер-министру Кае Каллас подать в отставку, но это, скорее, тактический и даже ритуальный ход, чем громкая заявка о своих претензиях, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

    После того, как премьер-министр Кая Каллас попросила на выход членов своего кабинета от Центристской партии, появилось, как минимум, два варианта дальнейшего развития событий, и оба они тут же начали осуществляться. Президент Алар Карис предложил действующему премьер-министру сформировать новый кабинет, что фактически означало и формирование новой правящей коалиции, поскольку нормальное функционирование правительства меньшинства из одних лишь реформистов было бы нереальным – хотя бы из-за грядущих осенью дебатов по госбюджету-2023. Кая Каллас обратилась к Союзу отечества и Социал-демократической партии с предложением начать переговоры о союзе. Практически одновременно свою руку и сердце предложил партии EKRE и тому же Союзу отечества лидер центристов Юри Ратас.

    Контент доступен только подписчикам.

    войти!

    undefined

      Оформите подписку на «Деловые ведомости»

      Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме

    Бывшего судебного пристава приговорили к пяти годам тюрьмы
    Тени прошлого: через Luminor прошли миллиарды евро сомнительного происхождения
    Биткойн упал на 65% по сравнению с осенним пиком
    Влияние санкций
    Tetra Pak не разрешили возобновить экспорт в Россию
    Шведские власти запретили компании Tetra Pak, производящей упаковку для продуктов питания, дальнейший экспорт продукции и сырья в Россию, сообщает Dagens Nyheter.
    Шведские власти запретили компании Tetra Pak, производящей упаковку для продуктов питания, дальнейший экспорт продукции и сырья в Россию, сообщает Dagens Nyheter.
    Больше новостей о влиянии санкций
    Инвестор
    Вкус биржи: евро падает - виновата инфляция или ЕЦБ?
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели,а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели,а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Передовица ДВ: я не халявщик, я партнёр!
    Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.
    Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.
    Все мнения
    Эпицентр
    Международный эксперт: ситуация хуже, чем во время нефтяного кризиса в 70-х
    Нынешний энергетический кризис – более глубокий и многогранный, чем тот, что был в 70-е годы. Он может вынудить людей менять свои потребительские привычки, считает эксперт по энергетике Кейсуке Садамори.
    Нынешний энергетический кризис – более глубокий и многогранный, чем тот, что был в 70-е годы. Он может вынудить людей менять свои потребительские привычки, считает эксперт по энергетике Кейсуке Садамори.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: евро падает - виновата инфляция или ЕЦБ?
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели,а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели,а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение