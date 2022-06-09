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    Каллас: если мне выразят вотум недоверия, попросим у президента внеочередных выборов

    Премьер-министр Кая Каллас отмечает, что, хотя, согласно рейтингам, внеочередные выборы были бы для Партии реформ сейчас благоприятными, президент не может исходить из этого аспекта.Фото: Liis Treimann

    Премьер-министр Кая Каллас заявила, что, если будет сформирована коалиция центристов с партиями EKRE и «Отечество» и ей выразят вотум недоверия, Партия реформ обратится к президенту с просьбой о возможности проведения внеочередных выборов, но президент вправе действовать по своему усмотрению.

    «Такая возможность установлена в Конституции. Но в конечном итоге решение за президентом. Правительство может это решение предложить, и было бы странным не использовать такую возможность», – сказала Каллас в интервью rus.err.ee.
    Премьер-министр добавила, что, хотя, согласно рейтингам, внеочередные выборы были бы для Партии реформ сейчас благоприятными, президент не может исходить из этого аспекта: «Он должен исходить не из того, кому это выгодно или вредит, а из вопроса, нужно или нет защищать парламентскую демократию. Это его дискреция, то есть право действовать по своему усмотрению».
    На правительственной пресс-конференции Каллас также сказала, к каким расходам привело бы увеличение семейных пособий, и какое повышение налогов в связи с этим можно ожидать.
    «Эти изменения (увеличение семейных пособий – прим. ред.) обойдутся в 2023 году в 285 млн евро. Для этого необходимо повысить ставку налога с оборота с нынешних 20% до 23%, а ставку подоходного налога – с 20% до 24%. Если же покрывать расходы с акцизов, то они должны повыситься на 30% по сравнению с текущим уровнем», – привела примеры премьер-министр.

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