Биржа

Дмитрий Фефилов

14 июня 2022 в 7:34 Поделиться:









Interactive Brokers ввел ограничения для российских и белорусских клиентов

Американский брокер Interactive Brokers предупредил своих клиентов из России и Беларуси о том, что они не смогут больше покупать акции компаний из стран Евросоюза.

Брокер ввел ограничения как на открытие длинных, так и коротких позиций. Новые ограничения вступили в силу в понедельник, 13-го июня, вечером.

Interactive Brokers объясняет такой запрет тем, что США, Великобритания, ЕС и другие страны ввели санкции против России и Беларуси в ответ на военные действия России в Украине.

В представительстве IB ДВ сообщили, что данный запрет не распространяется на граждан России и Беларуси, которые имеют эстонский вид на жительство.