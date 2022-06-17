Вкус биржи: эпоха обанкротилась!
Revlon переживает не самые лучшие времена и подал на банкротствоФото: Брэндон Бэлл, Scanpix
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Американские рынки покатились вниз, соорудили отскок дохлой кошки и дальше покатились вниз. Sounds like a plan! Сможет ли ФРС с помощью гаечного ключа и пары повышений ставок остановить эту машину?
Каждый процент падения биткойна повышает настроение трейдера, тренера и эксперта по инвестированию Фуада Расулова. Теперь, когда биткойн упал на 30%, а Monero на 42%, Расулов расскажет, что же фундаментально не так с криптовалютами.
Эпоха обанкротилась! Легендарный косметический концерн Revlon подал на банкротство.
Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».
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