Вкус биржи: эпоха обанкротилась!

Revlon переживает не самые лучшие времена и подал на банкротство Фото: Брэндон Бэлл, Scanpix

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Американские рынки покатились вниз, соорудили отскок дохлой кошки и дальше покатились вниз. Sounds like a plan! Сможет ли ФРС с помощью гаечного ключа и пары повышений ставок остановить эту машину?

Каждый процент падения биткойна повышает настроение трейдера, тренера и эксперта по инвестированию Фуада Расулова. Теперь, когда биткойн упал на 30%, а Monero на 42%, Расулов расскажет, что же фундаментально не так с криптовалютами.

Эпоха обанкротилась! Легендарный косметический концерн Revlon подал на банкротство.

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».