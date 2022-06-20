Инфляция вышла из-под контроля. Что дальше?

Горькая правда: самые умные зафиксировали цену на электроэнергию еще зимой Что же делать остальным?
Когда прошлой зимой биржевые цены на электричество били все мыслимые рекорды, продавцы электроэнергии советовали потребителям не торопиться фиксировать цену в договоре: дескать, переходить на пакет с фиксированной ценой будет намного выгодней летом, когда электроэнергия подешевеет.
Когда прошлой зимой биржевые цены на электричество били все мыслимые рекорды, продавцы электроэнергии советовали потребителям не торопиться фиксировать цену в договоре: дескать, переходить на пакет с фиксированной ценой будет намного выгодней летом, когда электроэнергия подешевеет.