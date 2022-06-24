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    Вкус биржи: куда деть миллион? Советы простых ребят с Уолл-стрит

    Нью-Йоркская фондовая биржаФото: Scanpix

    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Куда деть миллион долларов? Советы простых парней с Уолл-стрит. Вы давно мучаетесь от проблемы: «Куда же пристроить этот чертов миллион долларов?». Bloomberg позаботился о вас и написал статью, где простые парни и девчата с Уолл-Стрит рекомендуют различные варианты. Как вам идея вложить свои кровные в серфинг или блокчейн в развивающихся странах? Объясняет Фуад Расулов.
    Взяли штангенциркуль, пригнали калькулятор, смахнули пыль со старых книг, и, проштудировав данные за 150 лет, выяснили, что индекс S&P 500 упадет в этом году на 24%. «Что за бред я сейчас прочитал?», - спросите вы. Это вывод аналитиков банка Societe Generale, обработавших данные финансовых рынков за 150 лет с помощью компьютерной программы. Новые технологии взломали рынок? Или не все так просто - ведь есть гораздо более оптимистичные прогнозы?
    Джерома Пауэлла допросили с пристрастием (ну почти) в Конгрессе. О чем рассказал глава ФРС?
    Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».

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