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    С сегодняшнего дня можно подписаться на акции латвийского финансового предприятия

    Стоимость INDEXO оценивается в 50 миллионов евро.Фото: Verslo Zinios

    Финансовое предприятие Латвии INDEXO планирует в ходе IPO привлечь 7,5 миллионов евро.

    Подписаться на акции предприятия можно начиная с сегодняшнего дня. Подписка продлится до 11-го июля. Предложение распространяется на инвесторов из Эстонии и Латвии.

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