Полгода на Балтийской бирже: только одна акция местного рынка в зеленой зоне

В основном списке Балтийской биржи с начала года только пять акций в плюсе, из них три в Вильнюсе и по одной в Риге и Таллинне.

На альтернативной бирже First North рост продемонстрировала лишь одна акция. Фото: Лийз Трейманн

За первое полугодие на Балтийской бирже было совершено 0,7 миллиона сделок, общий оборот которых составил 393,77 миллиона евро.