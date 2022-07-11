Магниты для инвесторов: в июне жители Эстонии покупали иностранные акции и продавали местные

Фото: Andras Kralla

Несмотря на падение рынков в июне, клиенты банков SEB и LHV продолжали активно совершать сделки. Оказалось, что они предпочитают покупать иностранные бумаги и продавать акции Балтийской биржи.

Если в мае фондовые индексы оставались в целом без изменений, то в июне вновь можно было наблюдать масштабное снижение: основные мировые индексы упали на 8%, а индекс Балтийской биржи – на 4%. Однако это не отпугнуло эстонских инвесторов.