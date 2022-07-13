Эксперт: ускорение инфляции – головная боль для центральных банков

По мнению управляющего активами Private Banking Luminor Калле Козе, ускорение инфляции ставит перед центральными банками новые задачи. По словам эксперта, ежегодный рост цен в США и Европе находится на одинаковом уровне, однако в случае Европы, которая в большей степени зависит от импорта энергоресурсов, будущий рост цен будет в гораздо большей степени зависеть от цен на энергоносители.
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