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    Защищают ли дивидендные акции в рецессию?

    Фото: © Rick Wilking / Reuters

    Когда большинство людей волнуется, настанет ли рецессия и произойдет ли это уже в ближайшее время, инвесторы задаются другим вопросом – куда инвестировать сбережения, чтобы рецессию пережить?

    Если говорить об американской экономике, то технически рецессия уже наступила – ведь два квартала подряд рост ВВП США был отрицательным. Хотя, конечно же, при таком рынке труда, когда за июль было создано более полумиллиона рабочих мест, назвать ситуацию рецессией сложно.

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