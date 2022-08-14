Вкус биржи: свершилось! Инфляция всего-то ничего: 8,5%

Акции Apple торгуются рядом с историческими максимумами. Фото: Александр Похл / Alto Press, Scanpix

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Инфляция всего-то ничего: 8,5%. Рост потребительских цен за июль составил 8,5%. Много, скажете вы? А в июне было 9,1%! Меры по обуздании роста цен работают? Или инфляция просто в отпуске?

Илон Маск продал акций Tesla на 6,5 миллиарда долларов. Перестал верить в свое детище? Пытается поскрести по сусекам, чтобы накопить на Твиттер? Деньги срочно понадобились?

Apple торгуется рядом с историческими максимумами. Что они такого выпустили на этот раз? Новый айфон, который ничем не отличается от старого?

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».