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    Нефть упала из-за плохой экономической статистики Китая

    Фото: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

    В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 5% до 93 долларов за баррель после выхода статистики с экономическими показателями Китая.

    Как пишет Bloomberg, экономические показатели второй экономики мира за июль оказались ниже ожиданий.

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