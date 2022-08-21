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    Министр об энергокризисе: прозрачность биржи необходимо увеличить

    Рийна Сиккут не видит плюсов в выходе с энергобиржи.Фото: Andras Kralla

    Министр экономики и коммуникаций Рийна Сиккут сказала Delfi, что для восстановления доверия к электробирже необходимо увеличить ее прозрачность. Но главное – увеличить производительную мощность.

    Министр отметила, что причины нехватки производственных мощностей, из-за которых на днях резко подскочили цены на электроэнергию, были как экстренными, так и структурными. Во-первых, волна жары уменьшила производительность гидроэлектростанций и парков ветрогенераторов в соседних странах; во-вторых, из-за развязанной Россией войны цена на газ чрезвычайно высока и влияет на стоимость электричества, а часть эстонских сланцевых электростанций находятся и находились на плановом обслуживании. Некоторых газовых станций не было на рынке - возможно, из-за того, что они экономят перед зимой, а в странах Балтии в последнее десятилетие значительно прибавилось мощностей возобновляемой энергии.

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