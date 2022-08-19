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19 августа 2022 в 13:08 Поделиться:









Профессор энергетики: Эстонии нужно выйти с биржи электроэнергии

По словам профессора энергетических технологий, Эстонии следует сосредоточиться на инвестициях в управляемые генерирующие мощности и распределительную сеть. Фото: Andras Kralla

В ситуации, когда производство не покрывает потребление, биржа электроэнергии потеряла смысл, поэтому Эстонии следует выйти из этой системы и сосредоточиться на инвестициях в управляемые генерирующие мощности и распределительную сеть, считает профессор энергетических технологий Таллиннского технического университета Алар Конист, передает rus.err.ee.

«До тех пор, пока в Европейском союзе нет крупных генерирующих мощностей, способных производить больше электроэнергии, чем мы потребляем, нет необходимости в бирже. Швеция и Норвегия ограничивали и ограничивают экспорт энергоносителей, в свете таких новостей нам следует подумать об уходе [с энергетической биржи]», – считает Конист.

По его словам, решением проблемы являются регулируемые цены.

«Это имеет больше смысла, потому что тогда мы знаем, что энергия доступна в любой момент времени. А в случае биржи такой возможности нет, что мы сейчас и наблюдаем», – пояснил профессор.

Конист заявил, что даже нынешняя высокая цена на электроэнергию, как правило, не мотивирует производителей инвестировать, поскольку создание дополнительных мощностей приведет к снижению цен.