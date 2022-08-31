  • Поделиться:

    Президент ФРБ Нью-Йорка: процентная ставка должна быть поднята выше 3,5%

    Слева направо: президент и главный исполнительный директор Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс, заместитель председателя правления Федеральной резервной системы Лаэль Брейнард и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.Фото: Scanpix

    Инвесторы обеспокоены агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики. Азиатские акции завершили торги в минусе, несмотря на позитивный для рынков день.

    Ежедневная статистика вакансий и текучести кадров (JOLTS), за которой внимательно следит Федеральная резервная система, указывает на чрезвычайно напряженную ситуацию на рынке труда, что противоречит результатам, которых пытается добиться ФРС.

    Статья доступна только подписчикам ДВ.

    войти!

    undefined

      Оформите подписку на «Деловые ведомости»

      Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Первые в еврозоне: инфляция в Эстонии скакнула в августе за 25%
    Осиновский: мы не ведем никакого нефтебизнеса с Россией
    Украинские беженцы отдают последние деньги за проезд по Эстонии
    Влияние санкций
    Министр экономики отчитала Eesti Gaas: российский газ покупать нельзя – даже у Латвии! Eesti Gaas: тогда принимайте четкие решения!
    Министр экономики Рийна Сиккут планирует внести в правительство предложение о запрете закупки газа российского происхождения. Толчком к этому стала опубликованная в Äripäev статья, в которой глава Eesti Gaas признал, что, вероятно, закупал у Латвии газ, который на самом деле поступает из России.
    Министр экономики Рийна Сиккут планирует внести в правительство предложение о запрете закупки газа российского происхождения. Толчком к этому стала опубликованная в Äripäev статья, в которой глава Eesti Gaas признал, что, вероятно, закупал у Латвии газ, который на самом деле поступает из России.
    Больше новостей о влиянии санкций
    Инвестор
    Цена на электричество и природный газ в Европе резко упала
    В Европе цена на природный газ и электричество упала после того, как Германия сообщила, что ее запасы ископаемого топлива пополняются быстрее ожидаемого, пишет
    В Европе цена на природный газ и электричество упала после того, как Германия сообщила, что ее запасы ископаемого топлива пополняются быстрее ожидаемого, пишет
    Все новости для инвесторов
    Молодые и деловые
    «Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
    Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
    Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
    Все статьи студентов Летней школы журналистики
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Мертсина: компании не могут повышать зарплаты в условиях быстрого роста цен
    По мнению главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, компании не могут повышать зарплаты в условиях быстрого роста цен, поскольку это создаст так называемую спираль «зарплата-цена».
    По мнению главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, компании не могут повышать зарплаты в условиях быстрого роста цен, поскольку это создаст так называемую спираль «зарплата-цена».
    Все мнения
    Эпицентр
    Розы, вазелин и реактивные двигатели: как торговать с Россией и не нарушить санкции?
    Введенные против России экономические санкции поставили в сложное положение эстонских предпринимателей, но само то обстоятельство, что вы торгуете с какими-то российскими контрагентами, еще не делает вас преступником. О том, чем грозит нарушение и с какой путаницей сталкиваются бизнесмены, «Деловым ведомостям» рассказала присяжный адвокат и партнер юридического бюро LEXTAL Ксения Кравченко.
    Введенные против России экономические санкции поставили в сложное положение эстонских предпринимателей, но само то обстоятельство, что вы торгуете с какими-то российскими контрагентами, еще не делает вас преступником. О том, чем грозит нарушение и с какой путаницей сталкиваются бизнесмены, «Деловым ведомостям» рассказала присяжный адвокат и партнер юридического бюро LEXTAL Ксения Кравченко.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: конец эпохи шальных денег, но мемное движение живет
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение