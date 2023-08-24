Прощай, Baltika! Cегодня компания покидает Таллиннскую биржу

Nvidia превзошла ожидания

Производитель микрочипов компания Nvidia сообщил, что его доходы за последний квартал выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, что стало новым рекордом для компании. Также было отмечено, что растущий интерес к искусственному интеллекту способствует развитию бизнеса быстрее, чем ожидалось.

Производитель микрочипов компания Nvidia сообщил, что его доходы за последний квартал выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, что стало новым рекордом для компании. Также было отмечено, что растущий интерес к искусственному интеллекту способствует развитию бизнеса быстрее, чем ожидалось.