В США самая высокая безработица за полтора года

Лесная промышленность опасается длительного спада: закрытий и банкротств может стать больше

Снижение объемов строительства неизбежно привело и к сокращению объемов продаж производителей древесины. Это означает, что компаниям, которые пока не хотят закрывать свои двери, приходится держать людей на работе и искать новые рынки. Однако есть и те, кто плывет против течения.

Снижение объемов строительства неизбежно привело и к сокращению объемов продаж производителей древесины. Это означает, что компаниям, которые пока не хотят закрывать свои двери, приходится держать людей на работе и искать новые рынки. Однако есть и те, кто плывет против течения.