Вкус биржи: акции растут из-за нового айфона?
Фото: IMAGO/Rüdiger Wölk, Scanpix
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Акции растут из-за нового айфона? Apple как обычно впереди яблок всех. Снова акции компании растут, продажи ноутбуков не падают, да еще и 15-й айфон 12 сентября презентовать будут (чем он отличается от 14-го? Цифрой!).
NVIDIA продолжает суборбитальный полет. Когда этот космос уже закончился? Или NVIDIA - это новая нефть?
Уехали медведи на велосипеде? Почему рынки снова растут? Коррекция закончилась?
Там работа еще вообще есть? Какие нонфармы устроят рынок США?
Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».
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