Вкус биржи: акции растут из-за нового айфона?

Фото: IMAGO/Rüdiger Wölk, Scanpix

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Акции растут из-за нового айфона? Apple как обычно впереди яблок всех. Снова акции компании растут, продажи ноутбуков не падают, да еще и 15-й айфон 12 сентября презентовать будут (чем он отличается от 14-го? Цифрой!).

NVIDIA продолжает суборбитальный полет. Когда этот космос уже закончился? Или NVIDIA - это новая нефть?

Уехали медведи на велосипеде? Почему рынки снова растут? Коррекция закончилась?

Там работа еще вообще есть? Какие нонфармы устроят рынок США?

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».