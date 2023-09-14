DelfinGroup выплатит 883 000 евро дивидендов за второй квартал
Член правления DelfinGroup Алдис Умблейс.Фото: kaspars dobrovolskis
Биржевая латвийская финансовая компания AS DelfinGroup выплатит дивиденды в размере более 883 000 евро или 0,0195 евро на акцию за второй квартал 2023 года. Такое решение приняли акционеры на внеочередном собрании 14 сентября.
Дата установления дивидендов за второй квартал – 27 сентября. Дата выплаты назначена на 29 сентября 2023 года.
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