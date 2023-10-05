Таллиннская биржа добавила к акциям Elmo Rent предупредительную отметку
Машина Elmo Rent. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla
Таллиннская биржа добавила предупредительную отметку к акциям эстонского стартапа Elmo Rent, который занимается разработкой платформы для проката автомобилей и решения для удаленного управления автомобилями.
Предупредительная отметка к акциям Elmo Rent была добавлена в связи с просроченным полугодовым отчетом. Фирма обосновала задержку изменением принципов бухгалтерского учета, что повлекло за собой необходимость включить в консолидированную отчетность данные иностранных дочерних фирм, а капитализация инвестиций, сделанных в развитие технологии удаленного управления автомобилями, заняла больше времени, чем планировалось, пишет rus.err.ee.
Elmo Rent также просрочил подачу предыдущего отчета весной этого года, обосновав это сменой поставщика услуги бухгалтерского учета.
Кроме того, Elmo Rent попал на этой неделе в список крупнейших должников коллекторского агентства Julianus Inkasso, которое рекомендовало не предоставлять стартапу кредит.
Чтобы пополнить финансовые запасы, компания пытается привлечь инвесторов фантастический процентной ставкой.
Как писали ранее «Деловые ведомости», в случае кредитной суммы в 2500 евро процентная ставка составляет 16% годовых. Если инвестор внесет 4500 евро, то ему будут выплачивать 17% в год. В первом случае срок кредита составит 8 месяцев, а во втором – 12 месяцев.
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