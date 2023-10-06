Вкус биржи: как заработать $2,5 млн за день. История

При чем тут Андромеда? Облигации в космосе. Поэтому параллели с 1987 годом, когда биржа грохнулась, а умные люди делали себе карьеры Фото: Flickr

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

И у великих бывают провалы. На прошлой неделе Фуад Расулов твердо и четко заявил: «Коррекция закончилась». «Мечтай» - ответила Коррекция, и рынки продолжили падать. Почему Фуад настаивает?

Облигации летят в космос. Накроется ли все остальное? Почему чувствуются вайбы краха 1987 года?

Как умный человек заработал 2,5 миллиона долларов за день, хотя в этот момент отдыхал в стране вечного нейтралитета?

Не все то золото, что золото. Защитный актив, говорили они. Почему золотишко упало?

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».