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Айвар Йыепа

13 октября 2023 в 7:40









Инфляция в США в сентябре оказалась выше ожидаемой

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Фото: Rod Lamkey - CNP

Новости о том, что инфляция в США в сентябре в годовом выражении осталась на уровне предыдущего месяца, могут подтолкнуть ФРС к дальнейшему повышению ставок.

Индекс цен в США вырос на 3,7% в сентябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года и на 0,4% по сравнению с августом. Обе цифры на 0,1 процентного пункта выше ожиданий аналитиков. Годовая инфляция осталась такой же по сравнению с августом, а месячная снизилась на два базисных пункта.