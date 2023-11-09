Биржа

dv.ee

9 ноября 2023 в 12:12









Цена биткойна превысила 36 000 долларов

Фото: Дадо Рувич, Scanpix

Биткойн подорожал за последние сутки на 4% и стоит на момент публикации 36 800 долларов.

Это самая высокая цена самой популярной криптовалюты за 18 месяцев. Последний раз он столько стоил 5 мая перед коллапсом стейблкойнов Terra и Luna.

Биткойн растет весь 2023 год и вырос за это время более, чем в 2 раза (на 120%). Как пишет Bloomberg, за это время у него были разные драйверы роста. Когда-то биткойн называли страховкой от инфляции, потом – прибежищем от банковского кризиса. Сейчас же энтузиазм вызван ожиданиями того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдаст разрешение на открытие хедж-фонда для инвестирования в биткойн.