Цена биткойна превысила 36 000 долларов

Покупатели жилья в новостройке оказались в ловушке контракта, который они не заключали
Люди, купившие жилье у девелопера Invego, получили впридачу договор обслуживания, который они не заключали, но расторгнуть не могут. Лучший способ решить возникшую проблему – обратиться с иском в суд, считают жильцы.
Люди, купившие жилье у девелопера Invego, получили впридачу договор обслуживания, который они не заключали, но расторгнуть не могут. Лучший способ решить возникшую проблему – обратиться с иском в суд, считают жильцы.