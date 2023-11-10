    Вкус биржи: без мата со ставкой не разобраться? Пауэлл ругнулся из-за экоактивистов

    Фото: Алекс Вонг, Scanpix

    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Кто тут яблоки недооценил?! Зря ты так, Инвестор Тоомас… Почему Фуад Расулов оценивает ситуацию более оптимистично, чем наш прославленный виртуальный персонаж?
    WeDon’tWork? Компания WeWork подала заявление о банкротстве. А Slack при этом процветает…
    «Биткойн - прекрасный хедж от дефляции», - сказала Кэти Вуд. Биткойн стоит 37 тысяч долларов. Фуад Расулов с удовольствием расскажет вам, почему на все это не стоит обращать внимания.
    Без мата со ставкой не разобраться? Глава ФРС Джером Пауэлл матом (!) ругнулся на очередную интервенцию со стороны экоактивистов.
    Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».

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Вкус биржи: без мата со ставкой не разобраться? Пауэлл ругнулся из-за экоактивистов
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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