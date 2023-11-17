Вкус биржи: я - бык. Был умеренным, стал уверенным
Наше любимое животное на Уолл-СтритФото: Scanpix, Тэй Бэррон
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
И ты, Уоррен Баффет?! Издание Propublica обвинила легендарного инвестора в неэтичной торговле и конфликте интересов.
Неужто и вправду закончилась? Американские рынки растут уже полмесяца, а Фуад Расулов подал заявку на то, чтобы поймать дно второй раз подряд.
Биржа, ты просто космос! Илон Маск не исключил возможности IPO Starlink.
А вот не надо быть таким пессимистом! Одиозный инвестор Майкл Бьюрри закрыл свой шорт размером 1,6 миллиарда долларов.
Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».
Кстати, Фуад, заходи!
Ну, не знаю, на «Ребалансировку»
к примеру.
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