Вкус биржи: я - бык. Был умеренным, стал уверенным

Наше любимое животное на Уолл-Стрит Фото: Scanpix, Тэй Бэррон

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

И ты, Уоррен Баффет?! Издание Propublica обвинила легендарного инвестора в неэтичной торговле и конфликте интересов.

Неужто и вправду закончилась? Американские рынки растут уже полмесяца, а Фуад Расулов подал заявку на то, чтобы поймать дно второй раз подряд.

Биржа, ты просто космос! Илон Маск не исключил возможности IPO Starlink.

А вот не надо быть таким пессимистом! Одиозный инвестор Майкл Бьюрри закрыл свой шорт размером 1,6 миллиарда долларов.

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».