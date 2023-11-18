Экс-руководитель Elmo Rent проиграл компании в суде

Merko подписала договор на строительство виадуков для Rail Baltica

Входящая в группу Merko Ehitus компания Tallinna Teede AS и Департамент транспорта подписали договор на строительство двух автодорожных виадуков для железнодорожной магистрали Rail Baltica в Харьюмаа.

Входящая в группу Merko Ehitus компания Tallinna Teede AS и Департамент транспорта подписали договор на строительство двух автодорожных виадуков для железнодорожной магистрали Rail Baltica в Харьюмаа.