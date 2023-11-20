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dv.ee

20 ноября 2023 в 14:06









ELMO Rent подала заявление о санации

На данный момент Elmo ищет покупателя или партнера для бизнеса краткосрочной аренды. Фото: Andras Kralla

Как сообщает Elmo Rent AS, 18 ноября материнская компания группы Elmo подала в Харьюский уездный суд заявление о начале процедуры санации. Санация затронет только Elmo Rent AS, на остальные компании концерна она влияния не окажет, пишет Ärileht.

Чтобы преодолеть трудности, материнская компания группы Elmo ходатайствует о начале процедуры санации. В Elmo считают, что в сложившейся ситуации санация является лучшим способом защитить права и интересы акционеров, сотрудников, кредиторов и партнеров по сотрудничеству материнской компании концерна Elmo.