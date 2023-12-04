Биткоин превысил 40 000 долларов впервые с мая 2022 года

Финансовый директор Coop Pank: повышение ставок закончилось, впереди снижение
Если Европейский центральный банк немного опоздал с решением об ужесточении монетарной политики, то, надеюсь, противоположное решение будет принято вовремя, пишет финансовый директор и член правления Coop Pank Пааво Труу.
Если Европейский центральный банк немного опоздал с решением об ужесточении монетарной политики, то, надеюсь, противоположное решение будет принято вовремя, пишет финансовый директор и член правления Coop Pank Пааво Труу.