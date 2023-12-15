Вкус биржи: ответ на вопрос Вселенной - 42. Вот и биткойн стоит 42 тысячи
Фото: Bryan Shaw / SWNS, Scanpix
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Да это просто праздник какой-то! ФРС спрогнозировал понижение ставки на 75 базисных пунктов. Рынки устремились в космос.
А ЕЦБ почему не решается? Молчит, но ставку не меняет А мог бы пообещать снизить ее на пару сотен базисных пунктов!
Да разве это чип? А вот наш - ого-го! Интел объявил о выпуске чипа, который будет конкурировать с AMD и Nvidia.
Ответ на вопрос Вселенной - 42. Вот и биткойн стоит 42 тысячи. Но Фуад Расулов с удовольствием объяснит, почему все не так и неправильно.
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