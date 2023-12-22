Вкус биржи: инфляция падает. Теперь хоть в магаз сходить можно

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Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Теперь хоть в магаз сходить можно. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (под набором умных словей скрывается индекс PCE - любимчик Федрезерва) составил в ноябре 3,2%. «И че?», - спросите вы. «А вот!», - ответим мы. Падение на целых 20 базисных пунктов - это еще один фактор, показывающий успешную борьбу с инфляцией.

Самое крупное дневное падение индекса S&P 500 за три месяца. Вот те раз. А это откуда? Коррекция же закончилась! Или не все так просто? И при чем тут опционы нулевого дня?

Иногда они возвращаются. Что будет с финансовыми рынками, если президентом станет Трамп?

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».