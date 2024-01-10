Биржа

dv.ee

10 января 2024 в 10:58









Фейковые новости вызвали всплеск цены биткоина

Цена биткоина выросла более чем на 150 процентов в 2023 году. Фото: Reuters/Scanpix

Цена биткоина выросла почти до $48 000 во вторник после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила в X (ранее Twitter), что утверждено создание привязанного к биткоину биржевого фонда (ETF). Однако оказалось, что информация ложная, и доступ к аккаунту ведомства получили неизвестные люди.

Через 15 минут после публикации долгожданных новостей председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер заявил, что информация не соответствует действительности, и что SEC пока не одобрила создание биткоин-ETF. После этого стоимость биткоина за считанные минуты упала до 45 500 долларов.