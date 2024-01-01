Биржа

Кен Рохелаан

1 января 2024 в 9:45









Смелый прогноз: биткоин достигнет 500 000 долларов

Стоимость биткойна более чем удвоилась в 2023 году, но некоторые прогнозируют, что в 2024 году он вырастет еще больше. На фотографии мужчина со значком биткоина в Сальвадоре в ноябре прошлого года. Фото: Reuters/Scanpix

Цена биткоина выросла более чем на 150 процентов в 2023 году, но в новом году некоторые ожидают еще большего роста, вплоть до 1000 процентов, сообщает CNBC.

CNBC побеседовал с экспертами как внутри, так и за пределами криптовалютного рынка, все из них ожидают продолжения роста в новом году. Издание опубликовало восемь прогнозов, которые варьируются от 60 000 до 500 000 долларов.