    Смелый прогноз: биткоин достигнет 500 000 долларов

    Стоимость биткойна более чем удвоилась в 2023 году, но некоторые прогнозируют, что в 2024 году он вырастет еще больше. На фотографии мужчина со значком биткоина в Сальвадоре в ноябре прошлого года.Фото: Reuters/Scanpix

    Цена биткоина выросла более чем на 150 процентов в 2023 году, но в новом году некоторые ожидают еще большего роста, вплоть до 1000 процентов, сообщает CNBC.

    CNBC побеседовал с экспертами как внутри, так и за пределами криптовалютного рынка, все из них ожидают продолжения роста в новом году. Издание опубликовало восемь прогнозов, которые варьируются от 60 000 до 500 000 долларов.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Предприниматель: повышение НСО поможет некоторым снизить цены
Логистические компании перебивают друг у друга клиентов
Маркус Виллиг: "налог Путина" висит на шее каждого жителя Эстонии
Эпицентр
Бомбы, мельницы, авто: кем были братья Пухк, «некоронованные короли Эстонии»?
«Некоронованными королями буржуазной Эстонии» и «эксплуататорами» клеймили советские газеты братьев Пухк, крупных предпринимателей и общественных деятелей времен Первой Республики. В печати ЭССР умалчивалось, что капиталисты имели крестьянское происхождение, а старший из них участвовал в революции 1905 года, был репрессирован царской властью и много лет поддерживал эстонских левых.
«Некоронованными королями буржуазной Эстонии» и «эксплуататорами» клеймили советские газеты братьев Пухк, крупных предпринимателей и общественных деятелей времен Первой Республики. В печати ЭССР умалчивалось, что капиталисты имели крестьянское происхождение, а старший из них участвовал в революции 1905 года, был репрессирован царской властью и много лет поддерживал эстонских левых.
Все большие материалы
Инвестор
Вкус биржи: итоги 2023 года
Как всегда в конце года мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшего года, а те события, которые еще и как-нибудь зацепили мировые фондовые рынки
Как всегда в конце года мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшего года, а те события, которые еще и как-нибудь зацепили мировые фондовые рынки
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Новый год и Рождество: как не разориться на праздниках?
В финальном выпуске сезона подкаста «Куры не клюют» говорим о праздновании Нового года и Рождества и сопутствующих затратах. Как отметить их незабываемо и не разориться?
В финальном выпуске сезона подкаста «Куры не клюют» говорим о праздновании Нового года и Рождества и сопутствующих затратах. Как отметить их незабываемо и не разориться?
Все подкасты ДВ
Mнения
Отменим то, чего нет и даже пока не придумали!
В последний перед парламентскими рождественскими каникулами рабочий день в гости к депутатам Рийгикогу пришел Дед Мороз. Все веселились, желали друг другу всяческих радостей, не забывая, конечно, и отпускать шутки в адрес политических оппонентов. Между тем в парламенте и правительстве, как и повсеместно, царят отнюдь не радужные настроения, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
В последний перед парламентскими рождественскими каникулами рабочий день в гости к депутатам Рийгикогу пришел Дед Мороз. Все веселились, желали друг другу всяческих радостей, не забывая, конечно, и отпускать шутки в адрес политических оппонентов. Между тем в парламенте и правительстве, как и повсеместно, царят отнюдь не радужные настроения, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Интервью
«Выходом из кризиса казалась работа на кухне»
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект