    Вкус биржи: осторожно, двери отрываются!

    Фото: Scanpix, Пэтрик Фэллон

    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Осторожно, двери отрываются! Boeing столкнулся с аварией: у самолета оторвало дверь. Как это повлияло на акции?
    Опять этот искусственный интеллект?! Почему растут акции Nvidia и AMD?
    Слив не засчитан! Регулятор запретил слияние двух авиакомпаний.
    Свободу слова на биржу! Говорят, Reddit тут хочет поайпиошничать…
    Как тебе такое, Илон Маск? Почему падают акции Тесла?
    Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».

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Вкус биржи: осторожно, двери отрываются!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
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