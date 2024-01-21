Вкус биржи: осторожно, двери отрываются!

Фото: Scanpix, Пэтрик Фэллон

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Осторожно, двери отрываются! Boeing столкнулся с аварией: у самолета оторвало дверь. Как это повлияло на акции?

Опять этот искусственный интеллект?! Почему растут акции Nvidia и AMD?

Слив не засчитан! Регулятор запретил слияние двух авиакомпаний.

Свободу слова на биржу! Говорят, Reddit тут хочет поайпиошничать…

Как тебе такое, Илон Маск? Почему падают акции Тесла?

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».