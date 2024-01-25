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dv.ee

25 января 2024 в 14:52









ВВП США вырос в 2023 году на 2,5%

Фото: Pexels

ВВП США вырос в четвертом квартале на 3,3%, а за весь 2023 год на 2,5%, сообщает Bloomberg.

Замедляющаяся инфляция в США позволила увеличить личное потребление – главный драйвер экономики страны. Оно выросло в четвертом квартале на 2,8%, что было больше, чем ожидали аналитики (+2,5%).