Вкус биржи: я один такой. Вокруг одни медведи

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В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Айтишнички расчехлились. В честь того, что февраль официально вступил в свои права, крупные IT-компании как по заказу выпустили свежую отчетность. Meta, Google, Amazon, Microsoft – будьте любезны! Почему Meta рванула на 16%? А зачем Google падает?

«Общался с трейдерами. Ощущение, что все, кроме меня, медведи». По словам Фуада Расулова, он был, есть и остается быком, стоящим на позиции, что сейчас начинается новый многолетний цикл роста фондового рынка. И это удивительно – ведь вокруг одни армагеддонщики.

Джером красиво шуганул бычков. Председатель ФРС Джером Пауэлл не только проигнорировал блестящую возможность снизить ставку и создать на рынке ралли имени дня Святого Валентина, но и напугал рынки сказав, что...

Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».