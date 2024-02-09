Биржа

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9 февраля 2024 в 8:48









Coop Pank заработал рекордную в своей истории прибыль

Coop Pank за год почти удвоил чистую прибыль. Фото: Liis Treimann

В прошлом году Coop Pank почти удвоил чистую прибыль, однако в последнем квартале показатель резко упал по сравнению с предыдущим кварталом.

В 2023 году чистая прибыль Coop Pank составила 39,2 млн евро, увеличившись на 93% по сравнению с предыдущим годом. Соотношение расходов и доходов банка за год снизилось с 50 до 41%, а рентабельность капитала выросла с 16,8 до 23%.