    Дивидендам – быть! Harju Elekter превратил убытки в прибыль

    У Harju Elekter Group более 10 000 акционеров, которые сейчас с нетерпением ждут дивидендов.Фото: Andras Kralla

    Harju Elekter удалось выйти в прибыль, в связи с чем руководство компании решило выплатить дивиденды.

    «Мы смогли превратить глубокие убытки предыдущего года в сильную прибыль, добившись при этом самой большой коммерческой прибыли в истории концерна и, учитывая выросшие проценты, удовлетворительной чистой прибыли», – прокомментировали результаты в компании.

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