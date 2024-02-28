Крупнейший балтийский туроператор значительно увеличил прибыль

Äripäev в Вильнюсе: гигантская кража в эстонской компании привлекла внимание всей Литвы

Вся Литва обсуждает, как один человек мог годами водить за нос финансовые системы как Литвы, так и Эстонии, и украсть из своей компании десятки миллионов.

Вся Литва обсуждает, как один человек мог годами водить за нос финансовые системы как Литвы, так и Эстонии, и украсть из своей компании десятки миллионов.